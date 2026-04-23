NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 2,30 auf 2,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte sein Bewertungsmodell am Freitagabend an die Aufstockung des Grand-City-Anteils an./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 18:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|Unternehmen:
Aroundtown SA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
2,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2,44 €
|Abst. Kursziel*:
6,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,69%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|12:21
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Aroundtown SA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.04.26
|Aroundtown SA Buy
|Warburg Research
|14.04.26
|Aroundtown SA Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.03.26
|Aroundtown SA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
