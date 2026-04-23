DAX 24.317 +0,8%ESt50 5.917 +0,6%MSCI World 4.641 +0,2%Top 10 Crypto 9,9390 -0,6%Nas 24.837 +1,6%Bitcoin 66.205 -1,5%Euro 1,1748 +0,3%Öl 106,3 +0,4%Gold 4.706 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Siemens 723610 Allianz 840400 Intel 855681 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher -- Aktien von SK hynix und TSMC brechen Rekorde -- NEL, Cavendish, Infineon, ASML, AMD, AIXTRON, Rüstungsaktien, E.ON, Allianz, Nordex, Tesla, VW, Commerzbank im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Tech-Rally trotz Krisen: Öl bei 108$, Big Tech vor Zahlen - kommt jetzt die Nasdaq-Korrektur? Trade: PK2JWG Hot Stocks heute: Tech-Rally trotz Krisen: Öl bei 108$, Big Tech vor Zahlen - kommt jetzt die Nasdaq-Korrektur? Trade: PK2JWG
RBC-Analyse: Diese europäischen Großbanken sind am stärksten von Kryptozahlungen durch Unternehmen betroffen RBC-Analyse: Diese europäischen Großbanken sind am stärksten von Kryptozahlungen durch Unternehmen betroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aroundtown SA Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
2,46 EUR +0,03 EUR +1,23 %
STU
2,26 CHF +0,02 CHF +0,71 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,66 Mrd. EUR

KGV 4,36 Div. Rendite 3,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2DW8Z

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU1673108939

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AANNF

Goldman Sachs Group Inc.

Aroundtown SA Neutral

12:21 Uhr
Aroundtown SA Neutral
Aktie in diesem Artikel
Aroundtown SA
2,46 EUR 0,03 EUR 1,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Aroundtown von 2,30 auf 2,60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator passte sein Bewertungsmodell am Freitagabend an die Aufstockung des Grand-City-Anteils an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 18:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Aroundtown SA

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral

Unternehmen:
Aroundtown SA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2,44 €		 Abst. Kursziel*:
6,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,69%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Aroundtown SA

12:21 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.04.26 Aroundtown SA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
14.04.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
30.03.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

