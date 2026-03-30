DAX 22.709 +0,7%ESt50 5.574 +0,6%MSCI World 4.166 +0,0%Top 10 Crypto 8,9410 +4,3%Nas 20.795 -0,7%Bitcoin 58.802 +1,0%Euro 1,1470 +0,0%Öl 112,5 -1,7%Gold 4.568 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO Papperger nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt Gold im Bärenmarkt: Warum sich Morgan Stanley jetzt besonders optimistisch für Aktien zeigt
JP Morgan Chase & Co. gibt Deutsche Börse-Aktie Overweight JP Morgan Chase & Co. gibt Deutsche Börse-Aktie Overweight
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ASML NV Aktie

Kaufen
Verkaufen
ASML NV Aktien-Sparplan
1.105,80 EUR +11,40 EUR +1,04 %
STU
1.107,00 EUR +12,00 EUR +1,10 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 441,84 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1J4U4

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0010273215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ASMLF

JP Morgan Chase & Co.

ASML NV Overweight

10:11 Uhr
ASML NV Overweight
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
1.105,80 EUR 11,40 EUR 1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat ASML auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1515 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die oft vergessenen DUV-Lithografiesysteme des Chipausrüsters könnten die Schätzungen für die beiden kommenden Jahre nach oben treiben, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
1.515,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.087,80 €		 Abst. Kursziel*:
39,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.105,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,00%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.490,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

26.03.26 ASML NV Outperform Bernstein Research
10.03.26 ASML NV Buy UBS AG
04.03.26 ASML NV Buy UBS AG
03.03.26 ASML NV Buy UBS AG
25.02.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

RSS Feed
