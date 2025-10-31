DAX 23.784 -0,7%ESt50 5.614 -0,8%MSCI World 4.340 -0,2%Top 10 Crypto 13,67 -0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.557 +0,1%Euro 1,1493 +0,1%Öl 64,36 +0,0%Gold 3.982 +1,3%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet Siemens Healthineers-Aktie knickt ein: Für das neue Jahr weniger Gewinn erwartet
AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter AUTO1-Aktie gefragt: Absatz- und Gewinnprognose steigen nach starkem Quartal weiter
Assicurazioni Generali Aktie

32,85 EUR -0,01 EUR -0,03 %
STU
32,84 EUR -0,03 EUR -0,09 %
GVIE
Marktkap. 50,5 Mrd. EUR

KGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

JP Morgan Chase & Co.

Assicurazioni Generali Overweight

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Assicurazioni Generali S.p.A.
32,85 EUR -0,01 EUR -0,03%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Farooq Hanif erinnerte am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 13. November daran, dass er den Aktien bereits den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt hatte. Er setzte damit auf weitere Profitabilitätsverbesserungen im Bereich Sach- und Unfallversicherungen. Nun kappte Hanif seine Ergebnisschätzungen noch etwas./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
32,87 €		 Abst. Kursziel*:
18,65%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
32,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,72%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

08:01 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
08.10.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.

finanzen.net Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Assicurazioni Generali-Aktie
finanzen.net Assicurazioni Generali-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
dpa-afx ROUNDUP/Unwetter in Italien: Deutsche Urlauberin vermisst
dpa-afx Unwetter in Italien: Viele Straßen überschwemmt
dpa-afx Aktien im Blick - Ratingagenturen sehen Renditen sinken: Munich Re rechnet trotz Preiskampf mit Geschäftschancen
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
TraderFox Die Top 5 europäischen Dividendenstars der letzten fünf Jahre
finanzen.net August 2025: So schätzen Experten die Assicurazioni Generali-Aktie ein
EN, Generali 04.11.2025 - 05:32
EN, Generali 28.10.2025 - 05:52
EN, Generali 27.10.2025 - 05:30
EN, Generali 20.10.2025 - 05:25
EN, Generali 16.10.2025 - 04:45
EN, Generali 13.10.2025 - 05:20
EN, Generali 06.10.2025 - 06:19
EN, Generali 01.10.2025 - 06:00
