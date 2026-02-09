DAX 25.018 +0,0%ESt50 6.062 +0,0%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7890 -1,0%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.847 -1,8%Euro 1,1912 +0,0%Öl 69,09 -0,1%Gold 5.054 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 TUI TUAG50 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TUI bestätigt Ausblick -- SAP, BASF, BYD, DroneShield, Alphabet, TSMC im Fokus
Top News
ams Osram-Aktie gefragt: Jobabbau nach besseren Zahlen ams Osram-Aktie gefragt: Jobabbau nach besseren Zahlen
DAX pendelt um die Nulllinie - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter DAX pendelt um die Nulllinie - Kampf um 25.000-Punkte-Marke geht weiter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AstraZeneca Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
162,35 EUR +4,50 EUR +2,85 %
STU
188,01 USD -5,02 USD -2,60 %
NYSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 251,07 Mrd. EUR

KGV 29,47 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 886455

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0009895292

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AZN

Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

11:26 Uhr
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
162,35 EUR 4,50 EUR 2,85%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 15000 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten hob in einer ersten Einschätzung am Dienstag erneut starke Zahlen des Medikaments Imfinzi hervor. Niedrigere Margen hätten jedoch dazu geführt, dass das operative Ergebnis im Kerngeschäft des Pharmakonzerns um acht Prozent unter der Konsensschätzung liege./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
150,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
162,25 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
137,81 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

11:26 AstraZeneca Overweight Barclays Capital
11:26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
11:16 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10:41 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.02.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

dpa-afx Vorsichtigere Wachstumsprogn AstraZeneca-Aktie zieht an: Gewinnsteigerung in 2026 erwartet AstraZeneca-Aktie zieht an: Gewinnsteigerung in 2026 erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Astrazeneca will auch 2026 mehr verdienen - Aktie auf Rekordhoch
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start schwächer
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Vormittag zu
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit grünem Vorzeichen
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca büßt am Nachmittag ein
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Montagmittag auf rotes Terrain
finanzen.net FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor einem Jahr verdient
Business Times AstraZeneca forecasts growth in 2026 as it builds drug pipeline
Financial Times Strong cancer drug sales boost AstraZeneca earnings
MarketWatch AstraZeneca profit climbs on cancer and heart drug demand
Zacks Countdown to Astrazeneca (AZN) Q4 Earnings: A Look at Estimates Beyond Revenue and EPS
Zacks AstraZeneca to Report Q4 Earnings: What's in Store for the Stock?
Zacks Why Astrazeneca (AZN) Dipped More Than Broader Market Today
Benzinga AstraZeneca Responds With Data After FDA Delays Lupus Drug Shot
Business Times AstraZeneca strikes deal for up to US$18.5 billion to license weight-loss drugs from China's CSPC
RSS Feed
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen