AstraZeneca Aktie

169,60 EUR -0,30 EUR -0,18 %
STU
197,52 USD -4,01 USD -1,99 %
NYSE
Marktkap. 269,2 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

Jefferies & Company Inc.

11:06 Uhr
AstraZeneca PLC
169,60 EUR -0,30 EUR -0,18%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 15000 auf 18000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten seien der einzige europäische Pharmakonzern, der sich bis mindestens 2030 glaubhaft mit überdurchschnittlichem Wachstum schmücken könne, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Es sei eine "Geschichte der drei Plattformen", in denen man anderen wohl voraus sei: Zelltherapien, Inhalative Biologika und T-Zell-Engager./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
180,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
169,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,71 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

11:06 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
02.03.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.02.26 AstraZeneca Buy UBS AG
18.02.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der FTSE 100 aktuell
finanzen.net FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagmittag fester
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag tiefer
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 bewegt letztendlich im Plus
Zacks Top Analyst Reports for Exxon Mobil, Palantir & AstraZeneca
Zacks Why Astrazeneca (AZN) is a Top Value Stock for the Long-Term
Benzinga If You Invested $100 In AstraZeneca Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks AstraZeneca vs. Pfizer: Which Pharma Giant Has the Edge in 2026?
Benzinga Apple, Ulta Beauty, AstraZeneca And A Real Estate Stock On CNBC&#39;s &#39;Final Trades&#39;
Benzinga Big Deal, Bigger Doubts: CSPC Slides After $18.5B Pact With AstraZeneca
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In AstraZeneca 5 Years Ago Would Be Worth Today
Financial Times How AstraZeneca shot for the moon — and hit
