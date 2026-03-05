AstraZeneca Aktie
Marktkap. 269,2 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 15000 auf 18000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Briten seien der einzige europäische Pharmakonzern, der sich bis mindestens 2030 glaubhaft mit überdurchschnittlichem Wachstum schmücken könne, schrieb Michael Leuchten am Freitag. Es sei eine "Geschichte der drei Plattformen", in denen man anderen wohl voraus sei: Zelltherapien, Inhalative Biologika und T-Zell-Engager./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Buy
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
180,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
169,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
144,71 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AstraZeneca PLC
|11:06
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|18.02.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|18.02.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:06
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|18.02.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.26
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG