AstraZeneca Aktie

176,05 EUR +1,10 EUR +0,63 %
176,40 EUR +1,30 EUR +0,74 %
Marktkap. 270,95 Mrd. EUR

KGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455

ISIN GB0009895292

Symbol AZN

Jefferies & Company Inc.

AstraZeneca Buy

08:56 Uhr
AstraZeneca Buy
AstraZeneca PLC
176,05 EUR 1,10 EUR 0,63%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Operative Aufwendungen dürften belastet haben, schrieb Michael Leuchten in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zum anstehenden Bericht für das erste Quartal. Umsatzseitig könnte der Pharmahersteller aber die Erwartungen übertroffen haben. Leuchten rechnet mit einer Bestätigung der Jahresziele./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 05:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
180,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
176,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Leuchten 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
166,86 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

