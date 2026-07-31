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Symbol AZN

JP Morgan Chase & Co.

AstraZeneca Overweight

08:36 Uhr
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
AstraZeneca PLC
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Einen Zeitungsbericht über ein Zusammengehen des britischen Pharmakonzerns mit Bristol-Myers Squibb nannte Richard Vosser in einer Einschätzung am Montag überraschend. Er rechne bislang damit, das Astrazeneca das für 2030 gesetzte Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar aus eigener Kraft erreichen kann. Die Pipeline sei ausreichend gefüllt, um auch darüber hinaus Wachstum zu erzeugen./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:53 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
143,85 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
164,21 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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