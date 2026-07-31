AstraZeneca Aktie
Marktkap. 228,94 Mrd. EURKGV 27,55 Div. Rendite 1,71%
WKN 886455
ISIN GB0009895292
Symbol AZN
AstraZeneca Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Einen Zeitungsbericht über ein Zusammengehen des britischen Pharmakonzerns mit Bristol-Myers Squibb nannte Richard Vosser in einer Einschätzung am Montag überraschend. Er rechne bislang damit, das Astrazeneca das für 2030 gesetzte Umsatzziel von 80 Milliarden US-Dollar aus eigener Kraft erreichen kann. Die Pipeline sei ausreichend gefüllt, um auch darüber hinaus Wachstum zu erzeugen./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 00:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 01:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: sergign / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AstraZeneca Overweight
|Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
160,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
143,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,21 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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