Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX über 24.000-Punkte -- Wall Street grün erwartet -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie
Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren! Der neue TikTok-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
ATOSS Software Aktie

Marktkap. 1,29 Mrd. EUR

KGV 37,95 Div. Rendite 1,98%
Jefferies & Company Inc.

ATOSS Software Buy

14:01 Uhr
ATOSS Software Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Wechsel von Unternehmensgründer und -chef Andreas Obereder in den Aufsichtsrat zum Ende des Jahres dürfte keinen Einfluss auf Strategie und Ziele haben, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Mit Pritim Kumar Krishnamoorthy gebe es eine interne Nachfolgelösung und das Ruder übernehme ein erfahrener Mann./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ATOSS Software Buy

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
140,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,20 €		 Abst. Kursziel*:
76,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
75,66%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

14:01 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
27.04.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
24.04.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
20.04.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

