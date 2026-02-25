AUTO1 Aktie
Marktkap. 4,27 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik bleibe stark, schrieb James Tate am Donnerstag in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Die KI-Sorgen habe das Management konsequent beantwortet. Im Fokus stehe aber auch die Balance zwischen langfristigen Chancen und zunächst notwendigen Investitionen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,65 €
|Abst. Kursziel*:
134,23%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
137,08%
|
Analyst Name:
James Tate
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|12:46
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:46
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:46
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|12:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|03.08.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.22
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG