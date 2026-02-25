Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

10:41 Uhr

AUTO1
Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik bleibe stark, schrieb James Tate am Donnerstag in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Die KI-Sorgen habe das Management konsequent beantwortet. Im Fokus stehe aber auch die Balance zwischen langfristigen Chancen und zunächst notwendigen Investitionen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

