Zahlenflut: DAX etwas fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Cavendish, Salesforce im Fokus
AUTO1 Aktie

16,45 EUR +0,40 EUR +2,49 %
STU
Marktkap. 4,27 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

10:41 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
16,45 EUR 0,40 EUR 2,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Die Wachstumsdynamik bleibe stark, schrieb James Tate am Donnerstag in seinem Resümee des Geschäftsberichts. Die KI-Sorgen habe das Management konsequent beantwortet. Im Fokus stehe aber auch die Balance zwischen langfristigen Chancen und zunächst notwendigen Investitionen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,65 €		 Abst. Kursziel*:
134,23%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
137,08%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

12:46 AUTO1 Overweight Barclays Capital
12:06 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
10:41 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 AUTO1 Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

