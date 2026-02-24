DAX 25.097 +0,4%ESt50 6.160 +0,7%MSCI World 4.548 +0,2%Top 10 Crypto 8,5300 +4,2%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.566 +2,2%Euro 1,1782 +0,1%Öl 71,23 +0,0%Gold 5.185 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 PayPal A14R7U Microsoft 870747 Infineon 623100 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- NVIDIA-Bilanz erwartet -- Lucid schreibt trotz Umsatzsprung weiter hohe Verluste -- Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, Quantum eMotion, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Kaufen von DZ BANK für Fresenius SE-Aktie Kaufen von DZ BANK für Fresenius SE-Aktie
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
17,40 EUR -2,03 EUR -10,45 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,24 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

09:36 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
17,40 EUR -2,03 EUR -10,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. In absoluter Höhe liege der Ausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) etwas unter dem Konsens, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Das sei eine kleine Enttäuschung des Online-Gebrauchtwagenhändlers./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,18 €		 Abst. Kursziel*:
160,69%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
17,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
187,36%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

11:56 AUTO1 Buy UBS AG
10:26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
10:06 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
09:36 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net Markterwartungen übertroffen AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn AUTO1-Aktie denoch in Rot: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn
StockXperts Auto1: Kursrutsch als Einstiegsgelegenheit?
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Auto1 enttäuscht mit Gewinnplänen - Aktie sackt weiter ab
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Auto1 gedreht - Bodenbildungsversuch zunächst gescheitert
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Auto1 deutlich im Plus nach Zahlen - Bodenbildung nimmt Form an
dpa-afx Auto1 wächst deutlich und peilt weitere Gewinnsteigerung an
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group erzielt 2025 Rekordergebnisse bei verkauften Fahrzeugen, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA
EQS Group EQS-News: AUTO1 Group achieves record-breaking 2025 results, delivering all-time highs in units sold, gross profit and adjusted EBITDA
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen