AXA Aktie
Marktkap. 90,07 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Versicherungssektor habe im vergangenen Monat gut abgeschnitten, schrieb Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Mit Blick auf die Einzelwerte habe die britische Just Group herausgeragt, gefolgt von Hiscox und Generali. Scor und Munich Re gehörten jedoch zu den Aktien, die dem mit leichten Kursverlusten nicht hätten folgen können. Aktien von Rückversicherern hätten sich relativ schwach entwickelt, während solche im Bereich Lebensversicherungen die stärkste Tendenz gezeigt hätten./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 06:43 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,43 €
|Abst. Kursziel*:
3,79%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,81%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,26 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|14:41
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.25
|AXA Buy
|UBS AG
|02.07.25
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.06.25
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
