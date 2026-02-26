AXA Aktie
AXA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen habe er seine Schätzungen für den Versicherer angehoben, schrieb Farooq Hanif am Donnerstagabend. Er traut den Franzosen 2026 eine Ergebnissteigerung (underlying EPS) von rund 7,5 Prozent zu und sieht für die Aktie Luft nach oben./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:50 / GMT
