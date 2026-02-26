DAX 25.328 +0,2%ESt50 6.154 -0,1%MSCI World 4.572 +0,1%Top 10 Crypto 8,5065 -1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 55.868 -2,3%Euro 1,1804 +0,0%Öl 72,36 +2,0%Gold 5.185 +0,1%
AXA Aktie

41,32 EUR +0,53 EUR +1,30 %
STU
37,63 CHF +0,18 CHF +0,49 %
BRX
Marktkap. 82,48 Mrd. EUR

KGV 8,74
WKN 855705

ISIN FR0000120628

Symbol AXAHF

JP Morgan Chase & Co.

AXA Overweight

10:31 Uhr
AXA Overweight
AXA S.A.
41,32 EUR 0,53 EUR 1,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen habe er seine Schätzungen für den Versicherer angehoben, schrieb Farooq Hanif am Donnerstagabend. Er traut den Franzosen 2026 eine Ergebnissteigerung (underlying EPS) von rund 7,5 Prozent zu und sieht für die Aktie Luft nach oben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Overweight

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
41,43 €		 Abst. Kursziel*:
15,86%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
41,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,17%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,26 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

10:31 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:16 AXA Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 AXA Buy UBS AG
26.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

