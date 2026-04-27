Jefferies & Company Inc.

BASF Hold

10:21 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach Quartalszahlen des Chemiekonzerns mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstagmorgen. Die Mitte der bestätigten Ebitda-Jahreszielspanne liege derweil unter dem Konsens./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE