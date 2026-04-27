BASF Aktie
Marktkap. 48,22 Mrd. EURKGV 24,47 Div. Rendite 5,06%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach Quartalszahlen des Chemiekonzerns mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege über den Erwartungen, schrieb Marcus Dunford-Castro am Donnerstagmorgen. Die Mitte der bestätigten Ebitda-Jahreszielspanne liege derweil unter dem Konsens./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BASF SE
Zusammenfassung: BASF Hold
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
53,93 €
|Abst. Kursziel*:
-20,27%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
54,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,40%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BASF
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