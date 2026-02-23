DAX 25.328 +0,2%ESt50 6.154 -0,1%MSCI World 4.572 +0,1%Top 10 Crypto 8,5065 -1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 55.868 -2,3%Euro 1,1804 +0,0%Öl 72,36 +2,0%Gold 5.185 +0,1%
BASF Aktie

48,58 EUR -1,11 EUR -2,23 %
STU
Marktkap. 43,74 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11

ISIN DE000BASF111

Symbol BFFAF

JP Morgan Chase & Co.

BASF Underweight

09:26 Uhr
BASF Underweight
Aktie in diesem Artikel
BASF
48,58 EUR -1,11 EUR -2,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsergebnisse und Ausblick bestätigten ihn in seiner Einschätzung, dass sich die Kursentwicklung des Chemiekonzerns vollkommen von der schwierigen Lage abgekoppelt habe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach dem Bericht./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

Zusammenfassung: BASF Underweight

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
48,41 €		 Abst. Kursziel*:
-25,64%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
48,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,90%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

