BASF Aktie
Marktkap. 43,74 Mrd. EURKGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN BASF11
ISIN DE000BASF111
Symbol BFFAF
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsergebnisse und Ausblick bestätigten ihn in seiner Einschätzung, dass sich die Kursentwicklung des Chemiekonzerns vollkommen von der schwierigen Lage abgekoppelt habe, schrieb Chetan Udeshi am Freitag nach dem Bericht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 07:11 / GMT
Zusammenfassung: BASF Underweight
|Unternehmen:
BASF
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
48,41 €
|Abst. Kursziel*:
-25,64%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
48,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-25,90%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
