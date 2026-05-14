BAT Aktie

56,08 EUR -0,86 EUR -1,51 %
STU
55,96 EUR -0,66 EUR -1,17 %
HAML
Marktkap. 119,65 Mrd. EUR

KGV 12,00 Div. Rendite 5,81%
WKN 916018

ISIN GB0002875804

Symbol BTAFF

Goldman Sachs Group Inc.

BAT Neutral

10:46 Uhr
BAT Neutral
BAT PLC (British American Tobacco)
56,08 EUR -0,86 EUR -1,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für British American Tobacco von 4550 auf 5200 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Felton passte seine Schätzungen für Europas Tabakkonzerne am Donnerstag an jüngste Branchendaten sowie die Nachrichten von der US-Gesundheitsbehörde FDA an. Er sieht darin positive Impulse für die neuen Produktkategorien, die sich allerding als nachhaltig erweisen müssten./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 06:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BAT Neutral

Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
56,04 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,92 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

15.04.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.03.26 BAT Underperform RBC Capital Markets
18.03.26 BAT Neutral JP Morgan Chase & Co.
