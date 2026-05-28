Bayer Aktie
Marktkap. 37,45 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bayer von 25 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der neu verantwortliche Pharma-Analyst Michael Leuchten sieht auf Basis der "Summe-aller-Teile" aktuell theoretisch einen Wert von 45 Euro je Aktie. Die Rechtsstreitigkeiten blieben allerdings ein Unsicherheitsfaktor, der die Aktien der Leverkusener im ungünstigen Fall auch wieder auf 30 Euro zurückwerfen könnte, schrieb er. Ohne zusätzliche Impulse aus der Wirkstoffforschung könne man Bayer auch nicht als günstige Pharma-Aktie bezeichnen, so Leuchten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 12:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Hold
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,91 €
|Abst. Kursziel*:
5,51%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
|
Analyst Name:
Michael Leuchten
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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