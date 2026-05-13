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WKN BAY001

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ISIN DE000BAY0017

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Symbol BAYZF

JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

08:01 Uhr
Bayer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Bayer
38,60 EUR 0,57 EUR 1,50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser nahm am Mittwochabend nur kleine Anpassungen nachden Resultaten des ersten Quartals vor. Zunächst stehe die Glyphosat-Entscheidung des obersten US-Gerichts im Fokus, die er in der zweiten Juni-Hälfte erwartet. Sie sei wegweisend./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Bayer Overweight

Unternehmen:
Bayer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,90 €		 Abst. Kursziel*:
31,93%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
38,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,53%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
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