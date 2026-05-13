JP Morgan Chase & Co.

Bayer Overweight

08:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser nahm am Mittwochabend nur kleine Anpassungen nachden Resultaten des ersten Quartals vor. Zunächst stehe die Glyphosat-Entscheidung des obersten US-Gerichts im Fokus, die er in der zweiten Juni-Hälfte erwartet. Sie sei wegweisend./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 19:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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