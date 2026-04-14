NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 23,30 auf 23,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marta Sanchez Romero gab am Mittwoch ihrem Bewertungsmodell für die Aktie der spanischen Bank vor den Quartalszahlen den letzten Feinschliff. Die Anhebung des Kursziels begründete sie mit einer stärkeren Kernkapitalquote als gedacht. Das Chance/Risiko-Verhältnis hält sie für attraktiv./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 15:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
23,60 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,20 €
|Abst. Kursziel*:
16,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
19,72 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,68%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,97 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|18:16
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
