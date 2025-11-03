DAX 23.733 -1,7%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1514 -0,1%Öl 64,12 -1,1%Gold 3.999 -0,1%
Pyramid: Gute Perspektiven für die nächsten Jahre
FMC-Aktie in Rot: Organisches Umsatzwachstum - Erwartung möglicher Platzierung durch Fresenius
Marktkap. 1,15 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Befesa Buy

09:51 Uhr
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 40,40 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Segment Stahlstaubrecyclingdienste habe Schwächen im Aluminiumbereich kompensiert, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee jüngster Quartalszahlen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:47 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
40,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,04 €		 Abst. Kursziel*:
49,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,86%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

09:51 Befesa Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.11.25 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.25 Befesa Buy UBS AG
30.10.25 Befesa Buy UBS AG
30.10.25 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Befesa

finanzen.net SDAX-Handel aktuell: Pluszeichen im SDAX
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX beginnt Montagshandel im Plus
finanzen.net Befesa: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
finanzen.net So schätzen Analysten die Befesa-Aktie ein
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im SDAX
dpa-afx Befesa-Aktie schwächeln trotz Gewinnsprung
TraderFox Stocks in Action: Scout 24, Vossloh, Befesa, PUMA und ING Groep.
EQS Group EQS-News: Befesa erzielt starkes Q3-Ergebnis: Bereinigtes EBITDA steigt um 27 %, Nettogewinn um 318%
EQS Group EQS-News: Befesa delivers strong Q3 2025 results with adjusted EBITDA up 27% and net income up 318%
EQS Group EQS-News: Befesa delivers resilient H1 2025 performance, net profit doubles to €40m, adjusted EBITDA up 9% to €112m and sees stronger H2
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 19 June 2025
EQS Group EQS-News: Befesa delivers solid Q1 performance with net profit up 97% YoY and sets FY2025 EBITDA guidance of &#8364;240m-&#8364;265m
EQS Group EQS-News: Befesa delivers highest ever Q4 EBITDA of &#8364;62m and strong full-year 2024 results with 17% EBITDA growth
EQS Group EQS-PVR: Befesa S.A.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
