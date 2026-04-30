JP Morgan Chase & Co.

BMW Overweight

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen insgesamt "starken Jahresauftakt". Auf den ersten Blick wirkten sie zwar wie eine Enttäuschung, doch bereinigt um einen Sondereffekt in der Finanzdienstleistungssparte hätten die Konzernergebnisse die Erwartungen erfüllt. Sehr stark sei der Free Cashflow./rob/tih/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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