DAX 24.178 +0,9%ESt50 5.845 +0,5%MSCI World 4.616 +0,2%Top 10 Crypto 9,7950 +1,2%Nas 24.673 +0,0%Bitcoin 65.211 +0,5%Euro 1,1698 +0,2%Öl 114,1 -6,2%Gold 4.641 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX über 24.000-Punkte -- Wall Street grün erwartet -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- & Chipaktien, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
EZB hat entschieden: Leitzins bleibt unverändert - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet EZB hat entschieden: Leitzins bleibt unverändert - was das für Anleger und ihr Geld bedeutet
Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie Elon Musks Vater enthüllt überraschende Bitcoin-Bestände der Familie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BNP Paribas Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
88,30 EUR -1,87 EUR -2,07 %
STU
80,86 CHF -2,87 CHF -3,43 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 100,68 Mrd. EUR

KGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 887771

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131104

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNPQF

JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

14:21 Uhr
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
88,30 EUR -1,87 EUR -2,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen seien durchwachsen gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Am Konsens wird sich ihrer Meinung nach allerdings grundsätzlich wenig ändern. Einiges sei hier aber ohnehin noch nicht richtig berücksichtigt, wie beispielsweise die Margenentwicklung bei Arval./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
106,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
86,99 €		 Abst. Kursziel*:
21,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
88,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,05%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

14:21 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:46 BNP Paribas Buy UBS AG
10:26 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
09:01 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
17.04.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

dpa-afx Starke Zahlen BNP-Aktie verliert trotzdem: Deutliches Plus bei Gewinn und Umsatz - Erwartungen übertroffen BNP-Aktie verliert trotzdem: Deutliches Plus bei Gewinn und Umsatz - Erwartungen übertroffen
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 stärker
dpa-afx Bankenaktien unter Druck: BNP, Société Générale und Crédit Agricole geben nach
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt BNP Paribas auf 'Outperform' - Ziel 99 Euro
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 schlussendlich leichter
Dow Jones Orange-Aktie tiefer: Telekom-Riese will Scorefit für 1,3 Milliarden Euro kaufen
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schwächelt am Mittwochnachmittag
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein
Business Times BNP Paribas reports 9% rise in Q1 profit, investment bank stutters
Benzinga CHWY Stock Momentum Firmly In Red Despite Q4 Beat As BNP Paribas, Citizens Analysts Trim Forecasts
Cointelegraph BNP Paribas adds six Bitcoin, Ether ETNs for retail clients in France
Financial Times BNP Paribas surges up UK M&A rankings
Zacks BNP Paribas (BNPQY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
Zacks Should Value Investors Buy BNP Paribas (BNPQY) Stock?
Zacks What Makes BNP Paribas SA (BNPQY) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
Zacks Are Investors Undervaluing BNP Paribas (BNPQY) Right Now?
RSS Feed
BNP Paribas S.A. zu myNews hinzufügen