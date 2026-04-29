BNP Paribas Aktie
Marktkap. 100,68 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen seien durchwachsen gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Am Konsens wird sich ihrer Meinung nach allerdings grundsätzlich wenig ändern. Einiges sei hier aber ohnehin noch nicht richtig berücksichtigt, wie beispielsweise die Margenentwicklung bei Arval./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
106,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
86,99 €
|Abst. Kursziel*:
21,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
88,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,05%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
105,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
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