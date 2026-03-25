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Symbol CCCMF

Jefferies & Company Inc.

CANCOM SE Buy

10:31 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
21,65 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die zuvor veröffentlichen Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem schwierigen Jahr habe der IT-Dienstleister große Anstrengungen auf sich genommen, um die Kostenbasis zu verbessern. Die Entwicklung im Schlussquartal sei positiv, wohl auch wegen einer eingeleiteten Erholung im öffentlichen Sektor in Deutschland. In den Prognosen des Unternehmens sieht er keine größeren Überraschungen./rob/tih/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 03:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
20,80 €		 Abst. Kursziel*:
53,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,81%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: CANCOM SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
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