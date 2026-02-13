DAX 25.003 +0,4%ESt50 6.009 +0,4%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.913 +0,0%Euro 1,1859 -0,1%Öl 67,62 -0,2%Gold 5.007 -0,7%
Carl Zeiss Meditec Aktie

26,28 EUR -0,52 EUR -1,94 %
Marktkap. 2,35 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Market-Perform

08:21 Uhr
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
Carl Zeiss Meditec AG
26,28 EUR -0,52 EUR -1,94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 31 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen der Jenaer für das erste Geschäftsquartal zeigten anhaltende Unsicherheit, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstagabend./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Market-Perform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
28,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
26,84 €		 Abst. Kursziel*:
6,18%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
26,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,45%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,74 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

08:21 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.02.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
12.02.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX notiert schlussendlich im Plus
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schließt mit Gewinnen
finanzen.net Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verteuert sich am Freitagnachmittag kräftig
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX nachmittags in Grün
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der TecDAX am Freitagnachmittag
StockXperts Carl Zeiss Meditec: Massive Probleme
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen mittags zu
EQS Group EQS-News: Carl Zeiss Meditec with Weak Start to FY 2025/26
EQS Group EQS-AFR: Carl Zeiss Meditec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 FY 2025/26 earnings clearly below past year - FY 2025/26 guidance will likely not be achieved
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Carl Zeiss Meditec AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
