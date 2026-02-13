Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,35 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 31 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen der Jenaer für das erste Geschäftsquartal zeigten anhaltende Unsicherheit, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstagabend./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
28,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
26,84 €
|Abst. Kursziel*:
6,18%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
26,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,45%
|
Analyst Name:
Susannah Ludwig
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,74 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|08:21
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|12.02.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG