Carl Zeiss Meditec Aktie
Marktkap. 2,24 Mrd. EURKGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370
ISIN DE0005313704
Symbol CZMWF
Carl Zeiss Meditec Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 22,40 auf 21,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington sieht kurz- und mittelfristig enorme Korrekturrisiken für die Markterwartungen, wie er am Dienstagabend in seinem Resümee des Quartalsberichts schrieb./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 23:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Carl Zeiss Meditec
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Underweight
|Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
21,70 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
28,68 €
|Abst. Kursziel*:
-24,34%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
25,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,90%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
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