DAX 24.899 -0,4%ESt50 6.041 -0,1%MSCI World 4.572 +0,0%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.055 -0,2%Bitcoin 56.243 -2,8%Euro 1,1853 -0,4%Öl 69,79 +1,0%Gold 5.057 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street fällt zurück -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Ölpreise im Aufwind: Iran-Konflikt treibt an Ölpreise im Aufwind: Iran-Konflikt treibt an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Coca-Cola Aktie

Kaufen
Verkaufen
Coca-Cola Aktien-Sparplan
65,98 EUR +1,33 EUR +2,06 %
STU
78,28 USD +1,46 USD +1,90 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 281,44 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850663

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US1912161007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KO

UBS AG

Coca-Cola Buy

15:51 Uhr
Coca-Cola Buy
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
65,98 EUR 1,33 EUR 2,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 82 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Getränkekonzern habe es mit Blick auf das vierte Quartal mehr Abweichungen gegeben als üblich, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der grundlegende Kurs des Unternehmens bleibe aber stabil./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Buy

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 87,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 76,63		 Abst. Kursziel*:
13,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 78,28		 Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
Analyst Name:
Peter Grom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 84,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

15:51 Coca-Cola Buy UBS AG
14:01 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
10.02.26 Coca-Cola Overweight Barclays Capital
10.02.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

dpa-afx Viertes Quartal Coca-Cola-Aktie sackt ab: Auch 2026 Zuwächse vorgesehen Coca-Cola-Aktie sackt ab: Auch 2026 Zuwächse vorgesehen
finanzen.net Coca-Cola: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
finanzen.net Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels in Grün
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Abend in Rot
finanzen.net Börse New York: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones
finanzen.net Dienstagshandel in New York: Dow Jones liegt am Dienstagmittag im Plus
dpa-afx ROUNDUP: Coca-Cola peilt auch 2026 Zuwächse an - Aktie gibt nach
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Dienstagnachmittag mit Einbußen
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
MotleyFool Why Coca-Cola Was Falling Today
Benzinga Coca-Cola Earnings Put Consumer Staples ETFs Back In Spotlight — Defensive Haven Or Growth Lag?
Benzinga Coca-Cola Company Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Coca-Cola Q4 Earnings Beat Estimates, Stock Falls on Revenues Miss
MotleyFool Coca-Cola (KO) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Benzinga Dow Surges Over 200 Points; Coca-Cola Posts Mixed Q4 Results
Zacks Coca-Cola (KO) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
Zacks Coca-Cola (KO) Q4 Earnings Top Estimates
RSS Feed
Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen