Coca-Cola Aktie
Marktkap. 281,44 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Coca-Cola von 82 auf 87 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei dem Getränkekonzern habe es mit Blick auf das vierte Quartal mehr Abweichungen gegeben als üblich, schrieb Peter Grom in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der grundlegende Kurs des Unternehmens bleibe aber stabil./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 05:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Buy
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 87,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 76,63
|Abst. Kursziel*:
13,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 78,28
|Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
|
Analyst Name:
Peter Grom
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 84,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
