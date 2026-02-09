DAX 25.006 +0,0%ESt50 6.061 +0,0%MSCI World 4.591 +0,4%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.308 +0,3%Bitcoin 57.912 -1,7%Euro 1,1899 -0,1%Öl 69,43 +0,4%Gold 5.036 -0,4%
Coca-Cola Aktie

64,33 EUR -1,12 EUR -1,71 %
STU
76,34 USD -1,62 USD -2,08 %
BTT
Marktkap. 285,51 Mrd. EUR

KGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663

ISIN US1912161007

Symbol KO

Barclays Capital

Coca-Cola Overweight

16:11 Uhr
Coca-Cola Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal sei etwas besser als von ihr erwartet, schrieb Lauren Lieberman am Dienstag nach dem Bericht des Getränkekonzerns. Der Ausblick für das Ergebniswachstum und den Umsatz aus eigener Kraft sollte eine Bewertung von Coca-Cola am oberen Ende der Konsumgüterkonkurrenz rechtfertigen./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 77,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 77,24		 Abst. Kursziel*:
-0,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 76,34		 Abst. Kursziel aktuell:
0,86%
Analyst Name:
Lauren Lieberman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 80,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

