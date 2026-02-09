Coca-Cola Aktie
Marktkap. 285,51 Mrd. EURKGV 25,30 Div. Rendite 3,12%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 77 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie im vierten Quartal sei etwas besser als von ihr erwartet, schrieb Lauren Lieberman am Dienstag nach dem Bericht des Getränkekonzerns. Der Ausblick für das Ergebniswachstum und den Umsatz aus eigener Kraft sollte eine Bewertung von Coca-Cola am oberen Ende der Konsumgüterkonkurrenz rechtfertigen./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 77,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 77,24
|Abst. Kursziel*:
-0,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 76,34
|Abst. Kursziel aktuell:
0,86%
|
Analyst Name:
Lauren Lieberman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 80,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
