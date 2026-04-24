Continental Aktie
Marktkap. 13,13 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin erläuterte am Freitag, warum steigende Rohstoffpreise die Anleger im Reifensektor nicht erschüttern sollten, auch wenn kurzfristig etwas konservativere Annahmen angebracht seien. Vor einigen Jahren hätten die Branchenwerte in einer ähnlichen Phase schon einmal gut abgeschnitten und hinsichtlich der Bewertung Höhepunkte erreicht. Er glaubt, dass sie ihre Widerstandskraft und Preismacht wieder unter Beweis stellen werden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Market-Perform
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
65,02 €
|Abst. Kursziel*:
1,51%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
65,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,32%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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