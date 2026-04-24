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Bernstein Research

Continental Market-Perform

11:16 Uhr
Continental Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
65,14 EUR -0,68 EUR -1,03%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Harry Martin erläuterte am Freitag, warum steigende Rohstoffpreise die Anleger im Reifensektor nicht erschüttern sollten, auch wenn kurzfristig etwas konservativere Annahmen angebracht seien. Vor einigen Jahren hätten die Branchenwerte in einer ähnlichen Phase schon einmal gut abgeschnitten und hinsichtlich der Bewertung Höhepunkte erreicht. Er glaubt, dass sie ihre Widerstandskraft und Preismacht wieder unter Beweis stellen werden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Market-Perform

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
65,02 €		 Abst. Kursziel*:
1,51%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
65,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,32%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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