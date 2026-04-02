Continental Aktie
Marktkap. 12,55 Mrd. EURDiv. Rendite 3,97%
WKN 543900
ISIN DE0005439004
Symbol CTTAF
Continental Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Conti dürfte stark ins Jahr gestartet sein, schrieb Akshat Kacker am Dienstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen. Die Aktie des Reifenherstellers ist sein "Top Pick" im Sektor./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Continental Overweight
|Unternehmen:
Continental AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
62,34 €
|Abst. Kursziel*:
20,31%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
62,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,39%
|
Analyst Name:
Akshat Kacker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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