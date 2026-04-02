JP Morgan Chase & Co.

Continental Overweight

12:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Conti dürfte stark ins Jahr gestartet sein, schrieb Akshat Kacker am Dienstag anlässlich der anstehenden Quartalszahlen. Die Aktie des Reifenherstellers ist sein "Top Pick" im Sektor./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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