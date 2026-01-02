Warburg Research

Dürr Buy

12:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Anhebung der Free-Cash-Flow-Prognose durch den Anlagenbauer deute auf einen starken Ausklang eines Übergangsjahres hin, schrieb Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktie sei weiterhin sehr attraktiv und liege nur knapp über dem Buchwert./rob/mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Bildquellen: Dürr AG