Dürr Aktie

24,90 EUR +1,85 EUR +8,03 %
STU
Marktkap. 1,61 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

DZ BANK

Dürr Kaufen

17:11 Uhr
Dürr Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
24,90 EUR 1,85 EUR 8,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Insgesamt seien die vorläufigen Eckdaten des Maschinenbauers für 2025 besser als erwartet ausgefallen, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hervorzuheben sei die klar verbesserte Profitabilität infolge von Kostenmaßnahmen und einer effizienteren Auftragsabwicklung./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Kaufen

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
24,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
24,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

17:11 Dürr Kaufen DZ BANK
10:16 Dürr Hold Deutsche Bank AG
09:26 Dürr Buy Warburg Research
08:06 Dürr Outperform Bernstein Research
22.01.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

