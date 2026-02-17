Dürr Aktie
Marktkap. 1,61 Mrd. EURKGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520
ISIN DE0005565204
Symbol DUERF
Dürr Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Dürr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 27 Euro belassen. Insgesamt seien die vorläufigen Eckdaten des Maschinenbauers für 2025 besser als erwartet ausgefallen, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Hervorzuheben sei die klar verbesserte Profitabilität infolge von Kostenmaßnahmen und einer effizienteren Auftragsabwicklung./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dürr AG
Zusammenfassung: Dürr Kaufen
|Unternehmen:
Dürr AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
24,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
24,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Holger Schmidt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Dürr AG
|17:11
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|10:16
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|08:06
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|17:11
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|10:16
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|08:06
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|17:11
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|09:26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|08:06
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|10.10.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|08.01.19
|Dürr Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|01.03.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.18
|Dürr Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:16
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Dürr Neutral
|UBS AG