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Marktkap. 32,03 Mrd. EUR

KGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
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WKN DTR0CK

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ISIN DE000DTR0CK8

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Symbol DTGHF

Goldman Sachs Group Inc.

Daimler Truck Neutral

08:21 Uhr
Daimler Truck Neutral
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
42,74 EUR 1,12 EUR 2,69%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Daimler Truck von 43 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Daniela Costa passte ihre Schätzungen für Europas Lkw-Konzerne am Dienstag an die Resultate aus der Berichtssaison an. Jüngste Daten sprächen für anhaltende Belebung im zweiten Quartal, schrieb sie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Neutral

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
39,00 €		 Abst. Kursziel*:
15,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
42,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,29%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:21 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
13.05.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
12.05.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
08.05.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
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