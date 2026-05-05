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Marktkap. 32,28 Mrd. EUR

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WKN DTR0CK

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Symbol DTGHF

JP Morgan Chase & Co.

Daimler Truck Overweight

10:01 Uhr
Daimler Truck Overweight
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
43,55 EUR 0,21 EUR 0,48%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Nutzfahrzeugbauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen robusten Jahresauftakt. Er hob einen positiven Auftragstrend und für 2026 bestätigte Zielsetzungen hervor./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Overweight

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,45 €		 Abst. Kursziel*:
15,07%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
43,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,81%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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