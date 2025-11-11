DAX 24.381 +1,2%ESt50 5.787 +1,1%MSCI World 4.415 +0,2%Top 10 Crypto 13,61 -0,1%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 87.715 -1,3%Euro 1,1588 +0,0%Öl 62,69 -3,8%Gold 4.195 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 RWE 703712 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Top News
Arm Holdings-Aktie tiefer: Ist der Hype nach dem Rücksetzer noch gerechtfertigt? Arm Holdings-Aktie tiefer: Ist der Hype nach dem Rücksetzer noch gerechtfertigt?
AMD-Aktie nahe Rekordhoch: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt AMD-Aktie nahe Rekordhoch: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Börse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
208,80 EUR -2,30 EUR -1,09 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 38,32 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

RBC Capital Markets

Deutsche Börse Sector Perform

21:31 Uhr
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
208,80 EUR -2,30 EUR -1,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Börse nach Zahlen von 235 auf 228 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Bathurst aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Nachgang des dritten Quartals sein Bewertungsmodell für den Börsenbetreiber. Außerdem ließ er veröffentlichte Handelsstatistiken für Oktober einfließen. Leicht sinkende Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 und 2027 begründete er mit gesenkten Wachstumserwartungen im Segment Trading & Clearing und den Annahmen für die Nettozinserträge./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:43 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:43 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
228,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
209,10 €		 Abst. Kursziel*:
9,04%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
208,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,20%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
261,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

21:31 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.10.25 Deutsche Börse Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 Deutsche Börse Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Börse Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im DAX
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse büßt am Nachmittag ein
finanzen.net XETRA-Handel: DAX am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX mit positivem Vorzeichen
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
Deutsche Welle EU investigates Deutsche Börse and Nasdaq derivatives trade
RSS Feed
Deutsche Börse AG zu myNews hinzufügen