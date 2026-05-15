Jefferies & Company Inc.

Deutsche Börse Buy

12:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Der britische Hedgefonds TCI sei bei der Deutschen Börse wieder dabei mit einem Anteil von 5,15 Prozent - 20 Jahre nachdem TCI die Pläne des deutschen Börsenbetreibers für eine Übernahme der London Stock Exchange durchkreuzt und als wertzerstörend bezeichnet habe, schrieb Tom Mills am Montag. Es sei ihm derzeit nicht klar, warum TCI eine Posiiton bei der Deutschen Börse aufgebaut habe und welche Absichten man hege. Der Dax-Konzern befinde sich aber in einem Prozess eines weiteren signifikanten Zukaufs; die Akquisition der Fondsplattform Allfunds, sofern kartelltrechtlich genehmigt, sollte in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen sein und öffne womöglich ein Fenster für aktivistische Interventionen./rob/ajx/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse