Nahostkonflikt: DAX rutscht ab - unter 23.800 Punkten -- Plug Power macht mehr Umsatz -- MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, DroneShield, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Amgen: Defensiver Biotech-Champion mit Zukunftspotenzial!
Tesla-Aktik im Blick: Elektroautobauer vor FSD-Abostart in Europa - das Ende der Einmalzahlung
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 52,67 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

13:31 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Frachtraten blieben schwach, sowohl auf See als auch in der Luft, schrieb Michael Aspinall am Dienstag nach Auswertung aktueller Daten. Die zuletzt gesunkenen Treibstoffkosten dürften im März schon wieder Geschichte sein./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 05:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
46,81 €		 Abst. Kursziel*:
28,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
46,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,62%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

