Diageo Aktie
Marktkap. 47,11 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Neutral" belassen. Der Fokus dürfte unter anderem auf einer Bestätigung der Prognosen liegen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend in ihrem Ausblick. Allerdings dürfte der Hersteller von Hochprozentigem verbal den unteren Rand des in Aussicht gestellten Zielkorridors für den Umsatz anvisieren./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
21,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,06 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
