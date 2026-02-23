DAX 24.992 -1,1%ESt50 6.114 -0,3%MSCI World 4.514 -0,1%Top 10 Crypto 8,2455 -2,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.607 -2,1%Euro 1,1783 +0,0%Öl 71,78 +0,4%Gold 5.178 -1,0%
Diageo Aktie

21,10 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
19,28 CHF +0,05 CHF +0,25 %
BRX
Marktkap. 47,11 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

08:36 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
21,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Neutral" belassen. Der Fokus dürfte unter anderem auf einer Bestätigung der Prognosen liegen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend in ihrem Ausblick. Allerdings dürfte der Hersteller von Hochprozentigem verbal den unteren Rand des in Aussicht gestellten Zielkorridors für den Umsatz anvisieren./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alexey Goosev / Shutterstock.com

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
21,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,06 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:36 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
27.01.26 Diageo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.01.26 Diageo Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag mit Einbußen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag tiefer
finanzen.net Optimismus in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels steigen
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Freitagnachmittag fester
finanzen.net Optimismus in Europa: mittags Gewinne im STOXX 50
RTE.ie Diageo CEO plans to overhaul executive team, FT reports
Financial Times Dave Lewis plans executive overhaul at ‘fat and happy’ Diageo
Zacks Diageo 1H26 Earnings Ready to Unfold: What Are the Chances of a Beat?
Financial Times Directors’ Deals: Diageo insider digs deep as strategy debate continues
RTE.ie Diageo to raise price of pint of Guinness from next month
Business Times Guinness-owner Diageo is said to weigh options for China assets including sale
Benzinga Is Diageo PLC Gaining or Losing Market Support?
Benzinga Diageo Sells East Africa Beer Giant To Japan's Asahi
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen