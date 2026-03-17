Diageo Aktie
Marktkap. 37,33 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Spirituosenhersteller litten weiter unter mauer Nachfrage und immer schwächerem Preismix. Diageo sind mit neutraler Einstufung noch ihr Favorit./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
14,51 £
|Abst. Kursziel*:
24,05%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
14,51 £
|Abst. Kursziel aktuell:
24,05%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|04.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|04.03.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.02.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|25.02.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.