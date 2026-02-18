Enel Aktie
Marktkap. 93,69 Mrd. EURKGV 10,33 Div. Rendite 6,83%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel mit einem Kursziel von 8,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Energiekonzern stehe vor einem Kapitalmarkttag voller Herausforderungen, schrieb Bartlomiej Kubicki am Mittwochnachmittag. Der Experte verwies auf einen starken Rückgang der Strompreise. Italiens Bemühungen zu deren Senkung machten sich dabei bemerkbar./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
8,90 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
9,26 €
|Abst. Kursziel*:
-3,92%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
9,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,27%
|
Analyst Name:
Bartlomiej Kubicki
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Enel S.p.A.
|08:01
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Enel Overweight
|Barclays Capital
