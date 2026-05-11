JP Morgan Chase & Co.

EON SE Overweight

10:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger habe solide Resultate abgeliefert, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Operatives Ergebnis (Ebitda) und Nettogewinn hätten die Konsensschätzungen um 2 beziehungsweise 4 Prozent übertroffen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON