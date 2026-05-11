E.ON Aktie
Marktkap. 47,71 Mrd. EURKGV 24,30 Div. Rendite 3,53%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energieversorger habe solide Resultate abgeliefert, schrieb Pavan Mahbubani am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Operatives Ergebnis (Ebitda) und Nettogewinn hätten die Konsensschätzungen um 2 beziehungsweise 4 Prozent übertroffen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: E.ON
Zusammenfassung: E.ON Overweight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
21,70 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,72 €
|Abst. Kursziel*:
15,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
18,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,33%
|
Analyst Name:
Pavan Mahbubani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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