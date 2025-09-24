Evonik Aktie
Evonik Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 16,40 auf 15,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe als erster in der Branche eingestanden, dass sich das schwache Nachfrageumfeld auch im dritten Quartal fortgesetzt habe, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich Evoniks gesenkter Jahresziele. Counihan befürchtet, dass auch der Jahresanfang oder selbst die Zeit darüber hinaus keinen Auftrieb bringen könnten./rob/tav/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Evonik Hold
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
15,10 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
14,81 €
|Abst. Kursziel*:
1,96%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
14,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,75%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|19:06
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
