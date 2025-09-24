DAX 23.535 -0,6%ESt50 5.445 -0,4%Top 10 Crypto 15,44 -1,2%Dow 45.973 -0,3%Nas 22.387 -0,5%Bitcoin 93.910 -2,7%Euro 1,1653 -0,7%Öl 69,44 +0,5%Gold 3.756 +0,5%
Evonik Aktie

Evonik Aktien-Sparplan
14,84 EUR -0,25 EUR -1,66 %
STU
Marktkap. 7,21 Mrd. EUR

KGV 35,12 Div. Rendite 6,99%
WKN EVNK01

ISIN DE000EVNK013

Symbol EVKIF

Jefferies & Company Inc.

Evonik Hold

19:06 Uhr
Evonik Hold
Evonik AG
Evonik AG
14,84 EUR -0,25 EUR -1,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Evonik von 16,40 auf 15,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemiekonzern habe als erster in der Branche eingestanden, dass sich das schwache Nachfrageumfeld auch im dritten Quartal fortgesetzt habe, schrieb Chris Counihan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich Evoniks gesenkter Jahresziele. Counihan befürchtet, dass auch der Jahresanfang oder selbst die Zeit darüber hinaus keinen Auftrieb bringen könnten./rob/tav/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 10:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: EVONIK

Analysen zu Evonik AG

19:06 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
13:41 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Evonik Hold Deutsche Bank AG
18.09.25 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
16.09.25 Evonik Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

