Evonik Aktie
Marktkap. 8,14 Mrd. EURKGV 23,49 Div. Rendite 7,49%
WKN EVNK01
ISIN DE000EVNK013
Symbol EVKIF
Evonik Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Vorgezogene Bestellungen hätten im ersten Quartal zu übertroffenen Erwartungen geführt, schrieb Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sei auch der Ausblick auf das zweite Jahresviertel respektabel. Mit Blick auf das zweite Halbjahr werde aber die Unsicherheit größer./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 07:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Evonik Neutral
|Unternehmen:
Evonik AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
17,37 €
|Abst. Kursziel*:
-19,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
17,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,75%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Evonik AG
|10:01
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Evonik Overweight
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|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|09:01
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|02.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Evonik Overweight
|Barclays Capital
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.02.26
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:01
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:01
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Evonik Hold
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|13.04.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG