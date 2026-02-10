DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.579 +0,2%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.091 -0,1%Bitcoin 56.121 -3,0%Euro 1,1893 +0,0%Öl 69,76 +1,0%Gold 5.084 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Nach US-Arbeitsmarktdaten: DAX beendet Handel im Minus - 25.000-Punkte-Marke rückt in die Ferne Nach US-Arbeitsmarktdaten: DAX beendet Handel im Minus - 25.000-Punkte-Marke rückt in die Ferne
TKMS-Aktie schwächer: Marineschiffbauer schraubt Umsatzprognose nach oben TKMS-Aktie schwächer: Marineschiffbauer schraubt Umsatzprognose nach oben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
322,60 EUR +17,10 EUR +5,60 %
STU
381,75 USD +18,50 USD +5,09 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 50,1 Mrd. EUR

KGV 35,48
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

Jefferies & Company Inc.

Ferrari Hold

18:16 Uhr
Ferrari Hold
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
322,60 EUR 17,10 EUR 5,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Ferrari von 300 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. James Grzinic erhöhte am Mittwoch nach den Zahlen der Italiener seine Schätzungen für 2026. Die enthusiastische Reaktion am Markt auf eine eher zuversichtlichere Prognose für 2026 sei verständlich angesichts der schwachen Kursentwicklung seit Oktober./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 11:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Hold

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
322,00 €		 Abst. Kursziel*:
-3,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
322,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,91%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
383,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

18:16 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
12:36 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:56 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
08:16 Ferrari Overweight Barclays Capital
10.02.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

TraderFox Meinung Ferrari – Wo Träume aus Stahl und Leidenschaft geschmiedet werden! Ferrari – Wo Träume aus Stahl und Leidenschaft geschmiedet werden!
finanzen.net Ferrari: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Ferrari auf 430 Euro - 'Outperform'
dpa-afx Ferrari-Aktie zieht deutlich an: Quartalsergebnis übertrifft Erwartungen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position
dpa-afx ROUNDUP: Ferrari schneidet besser ab als gedacht - Aktie erholt sich deutlich
finanzen.net Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse
Dow Jones Ferrari-Aktie zieht an: Exor verlängert Aktionärsvereinbarung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
Benzinga Peering Into Ferrari NV&#39;s Recent Short Interest
Benzinga Ferrari Says Demand Is &#39;Solid&#39;, Order Book Runs To End-2027
Benzinga Datadog, Spotify, Marriott, Ferrari And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday
Financial Times Ferrari reassures investors with better than expected forecasts
Zacks Ferrari (RACE) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
Benzinga Ferrari Q4 Earnings Report: What Investors Need to Know
Benzinga Ferrari Unveils Its First Electric Car, Designed by Former Apple Design Head
Zacks Ferrari (RACE) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen