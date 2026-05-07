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Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

13:41 Uhr
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Trotz des anhaltenden Nahostkonflikts, der zunehmenden Druck auf Kapazitäten und Nachfrage ausübe, bleibe der Flughafenbetreiber auf Kurs zu mittelfristig steigenden Gewinnen und Barmittelzuflüssen, schrieb Graham Hunt in einem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Angesichts der erhöhten Unsicherheit sei kurzfristig Vorsicht angebracht, und er bevorzuge bis in den Sommer hinein Konkurrent Aena. Doch auf längere Sicht seien die Aktien günstig bewertet./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:25 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 02:25 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,95 €		 Abst. Kursziel*:
35,81%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
69,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,99%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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