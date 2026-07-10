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Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

08:36 Uhr
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
70,20 EUR 0,85 EUR 1,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen und einer Prognosesenkung für das Passagieraufkommen in Frankfurt mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Letzteres sei zwar weitgehend erwartet worden, schrieb Graham Hunt am Montag. Allerdings dürften zurückhaltendere Aussagen zur finanziellen Entwicklung des Flughafenbetreibers dessen Aktien kurzfristig belasten und zu einem Rückgang der Gewinnschätzungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich führen. Der Experte verwies insbesondere auf die wieder zunehmenden Spannungen im Nahen Osten./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,75 €		 Abst. Kursziel*:
36,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,33%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

08:36 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
16.06.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.06.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
12.06.26 Fraport Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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