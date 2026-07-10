Fraport Aktie
Marktkap. 6,41 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen und einer Prognosesenkung für das Passagieraufkommen in Frankfurt mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Letzteres sei zwar weitgehend erwartet worden, schrieb Graham Hunt am Montag. Allerdings dürften zurückhaltendere Aussagen zur finanziellen Entwicklung des Flughafenbetreibers dessen Aktien kurzfristig belasten und zu einem Rückgang der Gewinnschätzungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich führen. Der Experte verwies insbesondere auf die wieder zunehmenden Spannungen im Nahen Osten./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Buy
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
69,75 €
|Abst. Kursziel*:
36,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,33%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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