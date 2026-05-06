DAX 24.469 -0,8%ESt50 5.928 -0,8%MSCI World 4.732 -0,2%Top 10 Crypto 10,11 -0,1%Nas 25.806 -0,1%Bitcoin 67.839 -0,5%Euro 1,1773 +0,4%Öl 100,9 -2,4%Gold 4.713 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX tiefer -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Kürzungsideen der UniCredit zurückgewiesen -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL, Bitcoin im Fokus
Top News
Amadeus IT-Aktie bleibt auf Erholungskurs - Zahlen überzeugen Amadeus IT-Aktie bleibt auf Erholungskurs - Zahlen überzeugen
Erneuerbare Energie-Aktien im Fokus: Rückenwind durch Spannungen im Iran-Konflikt - diese 3 Aktien profitieren Erneuerbare Energie-Aktien im Fokus: Rückenwind durch Spannungen im Iran-Konflikt - diese 3 Aktien profitieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Fraport Aktie

Kaufen
Verkaufen
Fraport Aktien-Sparplan
70,30 EUR -0,30 EUR -0,42 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,53 Mrd. EUR

KGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 577330

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005773303

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Fraport Overweight

12:06 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
70,30 EUR -0,30 EUR -0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 86 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Elodie Rall schraubte nach den Quartalszahlen des Flughafenbetreibers ihre Schätzungen für das Verkehrsaufkommen im laufenden Jahr sowie für das operative Ergebnis (Ebitda) nach unten. Sie sieht aber dank Zusicherungen der Bundesregierung mit Blick auf die Treibstoffversorgung keine Gefahr von Engpässen, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,10 €		 Abst. Kursziel*:
21,26%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
70,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,91%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

12:06 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Fraport Overweight Barclays Capital
06.05.26 Fraport Sell UBS AG
05.05.26 Fraport Hold Warburg Research
05.05.26 Fraport Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

dpa-afx Luftfahrtaktien Aktien von MTU, Airbus, Lufthansa & TUI gefragt: Entspannungssignalen im Iran-Konflikt Aktien von MTU, Airbus, Lufthansa & TUI gefragt: Entspannungssignalen im Iran-Konflikt
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX bewegt sich am Mittag im Plus
finanzen.net Fraport öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag fester
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: MDAX zeigt sich schlussendlich fester
finanzen.net Fraport-Aktie verliert: Wachstum im Q1 - Verlust unter dem Strich gestiegen
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag fester
dpa-afx ROUNDUP: Fraport hofft auf genügend Kerosin - Streiks bremsen Frankfurt-Geschäft
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
Fraport AG zu myNews hinzufügen