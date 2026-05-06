Fraport Aktie
Marktkap. 6,53 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 86 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Elodie Rall schraubte nach den Quartalszahlen des Flughafenbetreibers ihre Schätzungen für das Verkehrsaufkommen im laufenden Jahr sowie für das operative Ergebnis (Ebitda) nach unten. Sie sieht aber dank Zusicherungen der Bundesregierung mit Blick auf die Treibstoffversorgung keine Gefahr von Engpässen, schrieb sie in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,10 €
|Abst. Kursziel*:
21,26%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
70,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,91%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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