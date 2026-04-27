FUCHS Aktie
Marktkap. 4,65 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen durch die Bank übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dazu komme ein angehobener Umsatzausblick. Die Prognosesenkung für den freien Barmittelzufluss habe das Unternehmen schon bei seinem Kapitalmarkttag signalisiert; die entsprechende Konsensschätzung nehme diese vorweg./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Buy
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,54 €
|Abst. Kursziel*:
35,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,94%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
|11:26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|20.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|11:26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|20.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|11:26
|FUCHS Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|FUCHS Buy
|UBS AG
|20.04.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|16.04.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|13.08.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|23.07.25
|FUCHS Reduce
|Baader Bank
|16.07.25
|FUCHS Verkaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|FUCHS Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|16.07.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|02.06.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research
|30.04.25
|FUCHS Hold
|Warburg Research