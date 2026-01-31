DAX 24.798 +1,1%ESt50 6.008 +1,0%MSCI World 4.553 +0,3%Top 10 Crypto 10,18 +0,1%Nas 23.592 +0,6%Bitcoin 66.643 -0,2%Euro 1,1820 +0,2%Öl 65,96 -0,5%Gold 4.931 +5,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt - neuer Rekord -- Palantir knackt Milliardenumsatz -- Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Novo Nordisk, ProSiebenSat.1 im Fokus
Top News
Daldrup und Söhne: Vor dem nächsten großen Sprung Daldrup und Söhne: Vor dem nächsten großen Sprung
Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett mahnt zur Vorsicht - KI so riskant wie Atomwaffen Berkshire Hathaway-Aktie: Ex-CEO Buffett mahnt zur Vorsicht - KI so riskant wie Atomwaffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FUCHS Aktie

Kaufen
Verkaufen
FUCHS Aktien-Sparplan
37,70 EUR +0,10 EUR +0,27 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,47 Mrd. EUR

KGV 18,15 Div. Rendite 2,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3E5D6

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A3E5D64

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FUPPF

JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

08:31 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
37,70 EUR 0,10 EUR 0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE auf "Overweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. Fuchs gehört zu seinen wenigen Empfehlungen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 19:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,36 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

08:31 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.01.26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.01.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu FUCHS SE VZ

finanzen.net Wie Experten die FUCHS SE VZ-Aktie im Januar einstuften
finanzen.net MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX freundlich
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus
finanzen.net MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer
EQS Group EQS-AFR: FUCHS SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Solid earnings development in the third quarter
EQS Group EQS-News: FUCHS sets new standards in sustainability with certified Product Carbon Footprint tool
EQS Group FUCHS takes over its long-standing Swiss distribution partner ASEOL SUISSE AG and further expands market presence
EQS Group EQS-News: Supervisory Board extends Board contract of CEO Stefan Fuchs
EQS Group EQS-DD: FUCHS SE: Stefan Fuchs, buy
EQS Group EQS-News: First half-year influenced by a challenging market environment
EQS Group EQS-Adhoc: FUCHS SE: Preliminary results for the first half year and adjustment of outlook 2025
RSS Feed
FUCHS SE VZ zu myNews hinzufügen