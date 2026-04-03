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WKN A3E5D6

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ISIN DE000A3E5D64

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Symbol FUPPF

JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

09:16 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
37,50 EUR 0,08 EUR 0,21%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die im MDax notierte Vorzugsaktie von Fuchs vor dem am 16. April erwarteten Kapitalmarkttag (CMD) und den am 29. April erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Das Kursziel der ebenfalls mit "Overweight" beurteilten Stammaktien hob Analystin Angelina Glazova am Mittwochabend von 38 auf 40 Euro an. Der Schmierstoffhersteller dürfte am CMD seine Strategie und mittelfristigen Ziele bekräftigen, schrieb sie. Der Fokus werde vor allem auf dem Weg und dem Zeitrahmen liegen, der erforderlich sei, um diese Ziele und angesichts des aktuellen Marktumfelds zu erreichen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 19:39 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
37,46 €		 Abst. Kursziel*:
30,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
37,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,67%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

09:16 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 FUCHS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.03.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
23.03.26 FUCHS Overweight Barclays Capital
20.03.26 FUCHS Overweight Barclays Capital
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