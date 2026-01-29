Givaudan Aktie
Marktkap. 31,62 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Givaudan von 3800 auf 3500 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die holprige Umsatz- und Margenentwicklung signalisiere einen vorsichtigen Jahresstart der Aromen- und Duftstoffehersteller, schrieb Chris Counihan in seinem Rückblick auf den Quartalsbericht vom Donnerstagabend. Er senkte seine operativen Ergebnisprognosen (Ebitda), sieht die Schweizer aber am besten positioniert, um in dem schwierigen Branchenumfeld überdurchschnittlich abzuschneiden./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
3.500,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2.993,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
16,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2.981,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
17,41%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.613,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|10:21
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:21
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.