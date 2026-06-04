DAX 24.999 +0,2%ESt50 6.105 +0,0%MSCI World 4.867 +0,0%Top 10 Crypto 7,8540 %Nas 26.831 -0,1%Bitcoin 53.263 -3,1%Euro 1,1642 +0,2%Öl 94,82 -0,6%Gold 4.468 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Marvell Technology A3CNLD Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX etwas fester, Techtitel tiefrot -- Schlappe für SpaceX -- Marvell vor S&P-Aufnahme? -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- lululemon, Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
RWE-Aktie vor dem nächsten Schub? Analyst hebt Kursziel an RWE-Aktie vor dem nächsten Schub? Analyst hebt Kursziel an
Mai 2026: So schätzen Experten die Alphabet-Aktie ein Mai 2026: So schätzen Experten die Alphabet-Aktie ein
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.137,00 EUR +10,00 EUR +0,32 %
L&S
2.877,00 CHF +35,52 CHF +1,25 %
BRX
finanzen.net zero
Givaudan jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 28,29 Mrd. EUR

KGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Overweight

13:21 Uhr
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.137,00 EUR 10,00 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Zur vereinbarten Übernahme der Mehrheit an Eurofragrance schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung, dass deren derzeitige operative Ergebnismargen (Ebitda) etwa denen des Düfte- und Kosmetikgeschäfts von Givaudan entsprechen dürften. Mit der Übernahme könnten diese sich aber verbessern. Zudem sollte der Zukauf die Gewinne (EPS) von Givaudan im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigern./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Overweight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
2.879,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
25,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
2.877,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
25,13%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.140,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

13:21 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Givaudan Neutral UBS AG
15.04.26 Givaudan Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.04.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

dpa-afx Vereinbarung unterzeichnet Givaudan-Aktie höher: Duftstoffhersteller übernimmt Mehrheitsbeteiligung an spanischem Duftunternehmen Givaudan-Aktie höher: Duftstoffhersteller übernimmt Mehrheitsbeteiligung an spanischem Duftunternehmen
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI verbucht am Freitagmittag Gewinne
finanzen.net SLI-Handel aktuell: Anleger lassen SLI am Mittag steigen
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI bewegt sich zum Start im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SLI liegt zum Start im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht nachmittags Zuschläge
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI-Börsianer greifen zum Start zu
finanzen.net SIX-Handel SMI präsentiert sich am Mittag schwächer
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen