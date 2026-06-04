Givaudan Aktie
Marktkap. 28,29 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Zur vereinbarten Übernahme der Mehrheit an Eurofragrance schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung, dass deren derzeitige operative Ergebnismargen (Ebitda) etwa denen des Düfte- und Kosmetikgeschäfts von Givaudan entsprechen dürften. Mit der Übernahme könnten diese sich aber verbessern. Zudem sollte der Zukauf die Gewinne (EPS) von Givaudan im niedrigen einstelligen Prozentbereich steigern./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Overweight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3.600,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
2.879,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
25,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
2.877,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
25,13%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.140,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|13:21
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|Givaudan Hold
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|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|13:21
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
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|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital